В алтайских кинотеатрах бесплатно покажут короткометражные фильмы

Жителей Алтайского края предлагают бесплатно посетить кинотеатры в рамках Всероссийского фестиваля короткометражного кино, сообщает пресс-служба регионального правительства.

Короткометражки покажут в Барнауле (кинотеатр "Премьера"), Змеиногорске (кинозал), Камне-на-Оби (креативное пространство "Наше место"), а также в Мамонтовском и Троицком районах.

"При посещении кинотеатра не забывайте о противоэпидемиологических правилах: ношение маски, соблюдение дистанции и обработка рук антисептиком", – напомнили краевые власти.

Первой стартует внеконкурсная программа "Анимационное кино" (12+). Ее покажут 20 декабря в 19:00 в Многофункциональном культурном центре Мамонтовского района.

21 декабря программу "Документальное кино" (16+) можно будет посмотреть в краевой столице. Начало запланировано на 15:00.

22 декабря короткометражки будут демонстрировать сразу на четырех площадках: программу "Игровое кино" покажут в Барнауле (12:00, возрастная категория 18+), Змеиногорске (18:00, 12+) и Камне-на-Оби (12:00, 12+), а "Документальное кино" – в Троицком межпоселенческом Доме культуры (15:00, 16+).

23 декабря – завершающий день фестиваля. Любители короткометражных фильмов краевой столицы могут посмотреть "Игровое кино" с 12:00 (возрастная категория 12+), а Змеиногорска – с 18:00 (18+).