Треть российских компаний готовятся к сокращениям в 2021 году

Российский малый и средний бизнес готовится сокращать работников в 2021 году. Почти треть организаций собирается увольнять работников, чтобы сэкономить деньги.

Как пишет "Лента.ру" со ссылкой на исследования разработчика программного обеспечения для предприятий "Мегаплан", о планах увольнять сотрудников сообщили 29% опрошенных работников и руководителей предприятий. Еще треть респондентов заявили, что не собираются сокращать траты. Чуть больше 13% заявили о планах перейти на иную систему налогообложения.

При этом треть опрошенных заявили, что из-за пандемии их компании сильно сократили производство, а еще столько же – что предприятия не снижали обороты. Остальные выразили оценку, что сокращение было незначительным.