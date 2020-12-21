Центр подготовки дружинников открыли в Алтайском крае

К 10-летию дружины "Барнаульская" в Алтайском крае открыли центр подготовки дружинников. Об этом рассказали в региональном МВД.

"Волонтерский центр создан главным образом для обучения добровольцев – их теоретической и физической подготовки. Помещение площадью более 300 кв. метров дружинникам предоставила администрация города. В этом году в нем сделали перепланировку, ремонт, наполнили мебелью, оборудовали спортивный зал", – говорится в сообщении.

Также в честь 10-летия дружины в Барнауле наградили ее самых активных участников. Дружинникам вручили краевые и городские награды, а также благодарности силовых ведомств, которым общественники помогают в работе.