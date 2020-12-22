В АлтГТУ подвели итоги краевого конкурса учителей физики

В АлтГТУ подвели итоги V краевого конкурса учителей физики школ Алтайского края "От физики в школе – к науке и производству". В нем участвовали педагоги из Михайловского, Первомайского, Павловского, Усть-Калманского районов, Барнаула, Заринска, Новоалтайска.

Конкурсантов оценивали по успеваемости школьников, их участию в конкурсах для одаренной молодежи, количеству сдавших ЕГЭ по предмету.

В 2019-2020 учебном году 11 учителей физики обучали более 550 одиннадцатиклассников. Из них 133 сдали ЕГЭ по физике, 48 учеников получили 60 баллов и выше. 23 учащихся стали победителями и призерами всероссийских и региональных олимпиад по физике, 48 – поступили в АлтГТУ.

Среди учителей физики лицеев и гимназий в тройку призеров вошли Виктор Рыбицкий (лицей № 124, Барнаул), Лилия Воробьева (лицей № 101, Барнаул) и Оксана Шетова (лицей Михайловского района).

Среди учителей общеобразовательных школ победителями стали Галина Герасимова (школа № 3, Заринск), Елена Рогова (Усть-Калманская школа) и Сергей Ушкевич (школа № 38, Барнаул).

Победители получат денежные премии.

С 11 января по 30 ноября 2021 года также пройдет VI заочный конкурс учителей физики школ Алтайского края "От физики в школе – к науке и производству".

Конкурс проводит АлтГТУ при поддержке Министерства образования и науки Алтайского края в целях поддержки активных учителей физики, стимулирования школьников изучать предмет.