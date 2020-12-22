Алтайский край может получить миллиарды рублей на развитие туризма

Алтайский край и Республика Алтай могут вместе с другими регионами страны получить около 629 миллиардов рублей на развитие туризма. С начала коронавируса, согласно данным Ростуризма, отрасль потеряла до 60% доходов. Чтобы поддержать внутренний туризм, правительство намерено выделить средства в рамках нового нацпроекта. Об этом в интервью изданию "Коммерсантъ" сообщила глава Ростуризма Зарина Догузова, подчеркнув, что регионы получат деньги в ближайшие два-три года.

По ее словам, окончательная сумма, которую получат регионы, станет известна в первой половине 2021 года.

"Мы понимаем, что по ключевым показателям эффективности туризма – а это количество создаваемых рабочих мест, вклад отрасли в ВВП, доходы и количество путешествующих по стране – Россия отстает от туристически развитых стран в среднем в три раза", – сказала она.

Догузова предположила, что каждый из показателей надо увеличить в 1,5-2,5 раза, чтобы поменять ситуацию. Для этого необходимо заметно увеличить финансирование отрасли.

"Сегодня пул инвестиционных проектов, которые в ближайшие два-три года будут запускаться, составляет почти 200 миллиардов рублей. Это прямые инвестиции, которые бизнес готов вкладывать, а если брать еще и косвенные, сумма вырастает до 600 миллиардов рублей", – рассказала Догузова.

Руководитель ведомства конкретно не назвала сферы, на которые пойдут деньги. Известно, что часть от многомиллиардных инвестиций поступят в города с большим количеством туристов. Интересно, что Барнаул несколько лет участвовал в федеральной программе по развитию внутреннего туризма. На федеральные средства, к слову, в краевой столице отремонтировали Нагорный парк и построили пешеходную зону на улице Мало-Тобольской. Однако позже программу закрыли и финансирование прекратилось.

По словам Догузовой, в ближайшие несколько лет власти планируют субсидировать регулярные рейсы в курортные города. Ранее с аналогичным предложением выступил полпред в СФО Сергей Меняйло. Он намерен обратиться в Росавиацию с просьбой субсидирования рейсов из города-курорта Белокурихи, который ежегодно посещают не менее 200 тысяч гостей, в другие города Сибири. Уже известно, что Росавиация одобрила запуск рейсов на регулярной основе в алтайскую здравницу в 2021 году из Новосибирска, Горно-Алтайска, Томска и Новокузнецка.

Также в интервью изданию глава Ростуризма анонсировала принятие специального законопроекта о турпотоке. Для этого нужно совершенствовать текущий процесс учета размещенных в гостиницах гостей. Данные должны приходить в ведомство уже на следующий день после того, как в гостиницу или санаторий заселился турист, а не через полгода, как происходит сейчас.

"Условно для принятия быстрых и эффективных управленческих решений мне недостаточно знать, сколько туристов сейчас в Алтайском крае, нужны данные конкретно по Белокурихе. Для получения дополнительной информации о турпотоке нужно использовать самые различные источники: данные сотовых операторов, платежных систем, дополнительных сервисов, например, мы можем учитывать количество проданных ски-пассов и т. д. В итоге должны быть формула или алгоритм сбора и интерпретации этих данных, которые будут использовать все регионы", – добавила Зарина Догузова.

Отметим, согласно мнению Ростуризма, на фоне пандемии коронавируса в этом году перед Новым годом ожидается рост на отдых внутри страны. В частности, горнолыжные курорты. Среди зарубежных направлений лидируют Турция, ОАЭ, Мальдивы, Куба и Занзибар.