Барнаулец воровал деньги у своей матери, чтобы делать ставки в букмекерских конторах

Пожилая женщина обратилась в полицию и рассказала о том, что неизвестные за несколько месяцев похитили с ее счета 158 тысяч рублей. Об этом рассказали в региональном МВД.

"Как пояснила заявительница, на иждивении у нее находится несовершеннолетняя внучка, на которую пенсионерка получает пенсию по потере кормильца. Соответственно, на ее имя оформлен счет в банке. В конце каждого года женщина отчитывается в органы опеки о расходах пенсионных зачислений, и при получении отчета она обнаружила, что с апреля производились перечисления на неизвестный банковский счет", – говорится в сообщении.

По подозрению в хищении денег задержали 37-летнего сына заявительницы. Мужчина не стал отрицать своей вины и пояснил, что деньги он тратил на ставки в букмекерских конторах.

В отношении него возбуждено уголовное дело.