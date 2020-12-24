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Новости

Томенко рассказал, каким видит развитие Алтая по нацпроекту "Туризм"

, ИА "Амител"
Край войдет в проект в составе Большого Алтая
Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

Алтайский край активно участвует в разработке нового нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства", который планируют утвердить в первом полугодии 2021 года. Об этом 23 декабря рассказал глава региона Виктор Томенко на своей большой пресс-конференции.

По словам губернатора, регион войдет в состав Большого Алтая – одного из 11 макрорегионов, где планируют развивать туризм. Томенко подчеркнул, что краевые власти уже представили федерации свои предложения, и некоторые из них уже попали в проект документов.

"Основные предложения касаются развития наших традиционных туристических мест: левобережье Катуни и "Белокуриха Горная". Чтобы там можно было и отдыхать, и путешествовать, и открывать для себя что-то новое. Пока идет только формирование проекта и его наполнение. Думаю, и другие наши предложения по развитию Ярового, Горной Колывани, Завьяловского, Романовского, Курьинского, Чарышского и Краснощековского районов тоже будут приняты. Какие-то части нацпроекта будут касаться вот этих наших территорий", – объяснил Томенко.

По словам губернатора, нацпроект, скорее всего, определит развитие туризма на Алтае до 2030 года. Глава региона уверен, что в краевом управлении по развитию туризма работают "понимающие и коммуникабельные специалисты, которые знают свое дело". Поддержку краю также окажут и федеральные руководители, которые "имеют к Алтаю самые теплые чувства".

"Я думаю, у нас многое может получиться", – добавил Томенко. И подчеркнул, что в 2020 году туристическая отрасль очень серьезно пострадала из-за пандемии. Глава региона напомнил, что на федеральном уровне приняли целый ряд мер, чтобы поддержать турбизнес. Например, кешбэк для тех, кто поехал в путешествие по России (и на Алтай в том числе) во второй половине года.

В октябре amic.ru писал, что алтайские гостиницы и санатории продали по программе кешбэка 956 путевок на сумму более 45 млн рублей.

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Автор:
Александр Соколов Корреспондент 89831004536

Комментарии

24.12.2020 12:00
- гость -

Какой туризм если до "Горного" дороги нормальной нет до сих пор. В Павловске туризм развивать нужно. Туда ведь новая трасса с мостом будет.
А если они ещё "бирюзовую разовьют" то не то-что Турция, "Бали" дешевле этого чудесного места будет

24.12.2020 13:41
гость

Колыванское озеро (Саввушка) - самое красивое место в АК, а в проекте нет

24.12.2020 13:45
Читатель

Гость с озером... Вы просто в других местах не были )) Не самое оно... В числе интересных мест для одного дня, возможно, но не более...

24.12.2020 15:46
- гость -

Борода гонит! Какой туризм? Это Сибирь! Тут пол года снег и мороз.

24.12.2020 16:42
- гость -

Базе Гуселетоские плесы поддержку дайте для устройства туалетов.

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