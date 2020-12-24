Барнаульская компания запатентовала "Бактерицидный рециркулятор"

Барнаульская компания "Энергосберегающие технологии" получила патент на изобретение под названием "Бактерицидный рециркулятор". Прибор санитарно-гигиенического назначения используется для обеззараживания и очистки воздуха с помощью ультрафиолета.
Как сообщает пресс-служба Минэкономразвития Алтайского края, источником излучения служит светодиодная планка, что позволяет повысить эффективность обеззараживания и обезопасить эксплуатацию прибора по сравнению с другими моделями.
Само ультрафиолетовое излучение, которое используется в рециркуляторе, не воздействует на внешнюю среду и полностью безопасно для человека.
Комментарии
Ну вот есть и хорошие новости)
Вам самим не смешно? Купили у китайцев вентилятор и светодиодов, собрали всё это в железном ящике, покрасили и барнаульское изобретение готово. Теперь его можно за три цены в бюджетные организации продавать как настоящее отечественное и импортозамещённое.
У меня муж давно такой сделал из пластиковой трубы, винтилятора от пк и уф лампы. Дело пару часов))))
Фуфло.
Уже даже по телеку говорили, что энергии светодиодов недостаточно для обеззараживания.
Так что только старый добрый кварц.
в совецких вытяжках стояли 2 УФлампы.
вычищали кухню 8 кв.м за пол-часа.
но громко
Выдумали велосипед. Пишите ещё, у меня от гордости за ЭСТ аж стул улучшился.
уж давно в продаже подобные рециркуляторы. весь интернет забит...
Кому не нравится - может не покупать . Что за люди : маски сшить сами не могут , но изготовленный рециркулятор обплюют .