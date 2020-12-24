ГИБДД Алтайского края обратилась к молодым водителям

Госавтоинспекция Алтайского края выступила с обращением к молодым водителям. Управление ГИБДД ГУ МВД России по Алтайскому краю напомнило о том, что при выборе скоростного режима следует руководствоваться не только ограничением скорости, но и погодными условиями, обстановкой на дороге и состоянием дорожного покрытия.

"Помните, что автомобиль – источник повышенной опасности и управлять им необходимо, строго соблюдая Правила дорожного движения", – констатировали в ведомстве.

Согласно статистике, за 11 месяцев текущего года в Алтайском крае произошло 111 ДТП с участием автолюбителей с водительским стажем менее двух лет. В них погибли четыре человека, 152 – пострадали.

Одна из последних подобных аварий произошла 22 декабря в Барнауле. 18-летний водитель автомобиля ВАЗ-21074 сбил девочку на нерегулируемом пешеходном переходе. Ребенку потребовалась медицинская помощь.