Минобороны РФ заявило о возросшем риске кибератак на ядерные объекты

Начальник Генерального штаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что в настоящее время вырос риск кибератак на военные ядерные объекты.
Согласно выступлению перед зарубежными военными атташе, которое опубликовала пресс-служба Минобороны России, Герасимов указал, что сейчас противостояние между странами перешло в киберпространство.
"В результате повышаются риски возникновения инцидентов из-за вмешательства в функционирование систем управления и обеспечения применения ядерного оружия", – отметил генерал.
Герасимов отметил, что современные Вооруженные силы России способны нейтрализовать любые угрозы, а в следующем году Минобороны продолжит работу по созданию условий по стабилизации обстановки на глобальном и региональном уровнях.
Комментарии
С подключением, т-щ генерал!
Только вот атаки на стратегические объекты, по всем миру, уже лет 15 назад начались.
Как показала история, ни армия, ни флот, ни ядерное оружие не в состоянии что либо стабилизировать в стране или мире, когда у власти находится криворукие фанатики или ворьё.
"В результате повышаются риски возникновения инцидентов из-за вмешательства в функционирование систем управления и обеспечения применения ядерного оружия", – отметил генерал.
не зря все-таки самолет судного дня разукомплектовали )))