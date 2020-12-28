Из аварийного жилья в Алтайском крае за два года переселили около двух тысяч человек

За два года в Алтайском крае расселено свыше 800 аварийных квартир общей площадью 30 тысяч квадратных метров. Новое жилье получили почти две тысячи человек.

Людей переселяли в Алейске, Барнауле, Бийске, Новоалтайске, Рубцовске, Славгороде, Змеиногорском, Каменском, Локтевском, Мамонтовском и Третьяковском районах. На эти цели из краевого, федерального и местных бюджетов направлено свыше 600 миллионов рублей. Собственникам аварийных квартир выплатили более 300 миллионов рублей, а нанимателям выданы новые квартиры, равные по площади расселяемым.

До сентября 2025 года на территории региона планируют расселить свыше 100 тысяч квадратных метров аварийного жилья, в котором проживает 7,8 тысячи человек, пишет официальный сайт Алтайского края.