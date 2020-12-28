США выделят 290 млн долларов на противодействие России в 2021 году

США выделят 290 млн долларов из бюджета на борьбу с Россией в 2021 году. Кроме того, еще 300 млн долларов пойдет на противодействие Китаю.
"Приоритетное внимание в бюджете уделяется финансированию программы, которая займется обеспечением боевого преимущества США против Китая и России, в том числе разработкой высококлассных боеприпасов, беспилотных систем, гиперзвуковых ракет", – цитирует ТАСС утвержденный Дональдом Трампом документ.
290 млн долларов выделяют на "противодействие влиянию России и ее попыткам посеять недоверие к демократическим институтам", причем только 24 млн долларов пойдет на работу по противодействию "российской пропаганде и дезинформации".
Комментарии
пушап-эффект
еще полезных санкций накидают?
28.12.2020 13:50
- гость -
видно тебе перепадает с тех мильёнов, так такую околесицу постишь.
Кто то из каментеров на амике ипотеку закроет..
Блин ну где записаться в платные комментаторы то?
А то постоянно пишут, что кто-то кому-то платит.
А я бесплатно негодую