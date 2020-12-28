США выделят 290 млн долларов на противодействие России в 2021 году

США выделят 290 млн долларов из бюджета на борьбу с Россией в 2021 году. Кроме того, еще 300 млн долларов пойдет на противодействие Китаю.

"Приоритетное внимание в бюджете уделяется финансированию программы, которая займется обеспечением боевого преимущества США против Китая и России, в том числе разработкой высококлассных боеприпасов, беспилотных систем, гиперзвуковых ракет", – цитирует ТАСС утвержденный Дональдом Трампом документ.

290 млн долларов выделяют на "противодействие влиянию России и ее попыткам посеять недоверие к демократическим институтам", причем только 24 млн долларов пойдет на работу по противодействию "российской пропаганде и дезинформации".