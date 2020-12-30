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Вместе весело шагать. Где найти попутчика в путешествие по России или за границу

, ИА "Амител"
Одно из преимуществ такого вида отдыха – значительная экономия

Россияне все чаще ищут попутчиков на отдых по России и за границу с помощью различных сервисов в интернете. Причин может быть много, но самая популярная – желание сэкономить на поездке, разделив расходы на проживание.

Популярные ресурсы для поиска попутчиков

Пожалуй, сейчас один их самых популярных сайтов для поиска попутчиков для путешествий – tourweek.ru. Главное отличие от конкурентов – простота и бесплатный доступ. С недавних пор сайт стал еще и агрегатором – он собирает объявления от других пользователей из разных групп "ВКонтакте" и показывает их в своей базе.

Кроме того, здесь публикуют массу полезной информации для туристов, в том числе путешествующих самостоятельно. Благодаря высокой посещаемости новые актуальные сообщения о поиске попутчиков на страницах появляются каждый день.

Еще одна популярная площадка для поиска компаньонов – Mahnem.ru. Для ее использования достаточно зарегистрироваться и составить рекламное объявление – указать маршрут, написать, откуда планируете выезжать и когда. Стоит отметить и то, что здесь можно находить попутчиков прямо в поездках или искать друзей по интересам (к примеру, для бега, фотосессий и так далее). На сервисе есть платные услуги, с помощью которых можно поднять свое объявление в выдаче и быстрее найти желающих поехать с вами.

На Team2.travel люди ищут попутчиков в одиночку или собирают целые группы для поездок (до 20 человек и более). Направления – самые разные: от Сочи и Крыма до Северного Кавказа, Стамбула, Абхазии или Танзании. Пользователям, прежде всего, сайт интересен тем, что он умеет автоматически подбирать компаньонов – достаточно расписать свой маршрут и предпочтения.

Еще один момент – полезные функции, позволяющие закреплять рекламные объявления на первой странице (правда, платно). Также стоит отметить наличие шкалы доверия к тому или иному аккаунту. Надо ли говорить о том, что чем он выше, тем у пользователей больше контактов.

Форум Винского любят за старый добрый форумный формат – пользователи создают ветки сообщений и в них же публикуют свои рекламные объявления, собирают отклики, обсуждают предстоящие поездки. Для удобства объявления даже поделены по разделам. Так, можно найти компаньонов в путешествие в Азию, Европу, Америку, на Ближний Восток, в Океанию или просто по городам России. Отдельно вынесены объявления для поиска попутчиков в горы, чтобы покататься на лыжах.

Еще одна полезная функция на форуме – календарь поиска компаньонов, благодаря которому можно выбрать страну и дату поездки, чтобы система показала, кто планирует на это же время и по этому маршруту поездку.

Nashaplaneta.net – крупный информационный портал, где представлены путеводители по странам, сервис поиска авиабилетов, бронирования отелей. Здесь же предусмотрена площадка для поиска попутчиков с удобной формой. То есть можно указать направление, время поездки, пол компаньона, которого вы ищете. Также предлагается подборка анкет от потенциальных попутчиков.

Полезные советы путешественникам

Чтобы от поездки остались только приятные эмоции и впечатления, тщательно выбирайте своих спутников. Публикуйте объявление о поиске компаньона задолго до предполагаемой даты путешествия. Указывайте даты, страны и цели поездки.

Расскажите о себе: возраст, место жительства, сова вы или жаворонок и другую информацию типа "не пью и не курю", "не храплю". Разместите настоящее внушающее доверие фото, а не картинку природы (будет больше шансов на отклики).

Не выставляйте требования к характеру или типажу потенциального попутчика. Чаще всего такие объявления отпугивают, и вы можете упустить хорошего человека. О кандидате можно узнать еще во время предварительного общения по телефону или в одной из соцсетей.

Ни в коем случае не намекайте на возможные отношения, это лишь отпугнет. Если звезды сойдутся, они и так возникнут.

Укажите бюджет, который планируете выделить на поездку, и узнайте бюджет каждого из попутчиков. Не стоит стесняться об этом спрашивать, так как если он не совпадет – не получится заехать в одну и ту же гостиницу или добраться до места назначения одним и тем же видом транспорта.

Если хотите снимать вместе один номер или квартиру, лучше предварительно узнать предпочтения компаньона. Например, храпит ли он, во сколько отправляется спать (некоторые любят подолгу смотреть телевизор, что может быть проблемой для тех, кто проживает с ними в одной комнате).

Обсудите детали путешествия. Если человек собирается отправиться в горы либо на Эйфелеву башню, этот момент лучше обсудить заранее. Вполне возможно, что не все захотят составить ему компанию. Лучше всего ехать на новое место с опытным отдыхающим либо тем, кто уже был там. Он может поделиться полезными лайфхаками, советами, помогающими экономить, рассказать о необычных местах, находящихся вдали туристических маршрутов.

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На правах рекламы
Автор:
Коммерческий отдел Commerce +7 (3852) 59 44 66

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