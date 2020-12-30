Энергетики завершили ремонт участка теплосети в Барнауле

Специалисты завершили работы по замене участка теплосети в районе дома № 2в по улице Петра Сухова, из-за которых понизили температуру подачи теплоносителя. Об этом в среду, 30 декабря, сообщает пресс-служба мэрии.

Там уточнили, что в работах, которые велись в течение дня, задействовали 16 человек и семь единиц техники. Теплосеть уже поставили на заполнение. Тепло в штатном режиме начало поступать в жилые дома и соцобъекты.

Напомним, что временное понижение тепла затронуло 50 многоквартирных и 24 частных дома, а также два детсада, школу, больницу и семь административных зданий. Тогда ход работ по замене участка трубопровода лично проконтролировал мэр Вячеслав Франк.