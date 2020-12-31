До -25°С и немного снега. О погоде в Алтайском крае 31 декабря

Холодный день с небольшими осадками установится в Алтайском крае в последний день 2020 года. Об этом свидетельствуют данные регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха составит от -14 до -19 градусов, местами по северо-западу – от -20 до -25 градусов с похолоданием в течение дня. На большей части региона ожидается небольшой, местами по югу умеренный снег, местами слабые метели. На дорогах гололедица. Ветер юго-западный, 2-7 метров в секунду, местами порывы до 12 метров в секунду.

В Барнауле в светлое время суток столбики термометров покажут от -18 до -20 градусов. К концу дня похолодает до -23... -25 градусов. Временами небольшой снег. На дорогах будет скользко. Скорость ветра не превысит 7 метров в секунду.