Алтайский край вошел в топ-20 национального туристического рейтинга регионов России

Алтайский край вошел в "золотую двадцатку" национального туристического рейтинга регионов России. Об этом свидетельствуют результаты исследования, опубликованного журналом "Отдых в России" и центром информационных коммуникаций "Рейтинг".

Авторы составляли рейтинг на основе ряда критериев. В частности, они оценивали уровень развития отрасли, гостиничной инфраструктуры и санаторно-курортного комплекса региона, вклад в экономику, популярность у россиян и иностранцев, а также интерес к региону в интернете как к месту отдыха.

Таким образом, Алтайский край занял шестую строчку рейтинга. Его опередили Московская область, Москва, Санкт-Петербург, Краснодарский край и Республика Крым. Добавим, что соседняя с регионом Новосибирская область заняла 15-ю строчку "золотой двадцатки", а Иркутская область расположилась на 13-м месте.