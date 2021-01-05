Аналитики определили главные риски 2021 года

Аналитики компании Eurasia group назвали главные риски, с которыми мир может столкнуться в 2021 году. Об этом сообщает ТАСС.

Первую строчку в рейтинге заняла "разделенная Америка". По словам экспертов, наступает эпоха, когда половина граждан США будут считать избранного президента нелегитимным.

Второй по значимости поставили затянувшуюся пандемию коронавируса. Подчеркивается, что она будет грозить не только жизням людей, но и политической жизни, а также экономике.

На третьем месте специалисты разместили борьбу с изменением климата, отметив, что глобальное сотрудничество корпораций в этой сфере сменится конкуренцией.