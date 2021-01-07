Астролог назвала знак зодиака, который будет самым успешным в 2021 году

2021 год станет очень противоречивым для людей в материальном плане, рассказала в интервью радио Sputnik астролог Фаина Щербина. По ее словам, Сатурн и Юпитер перешли из знака Козерога в знак Водолея. Сатурн – это сжатие, а Юпитер – расширение, а потому для всех год сложится по-разному, уверена астролог.

Тем не менее самыми успешными, по ее мнению, в 2021 году будут Водолеи.

"Водолей в принципе очень прогрессивный знак, у него всегда много идей, но он не всегда их воплощает в жизнь. В этом году у Водолея есть возможность воплотить в жизнь все свои идеи, потому что Юпитер – это расширение, экспансия в том числе и идей, а Сатурн – это коробочка, которая может эти идеи структурировать и воплотить в жизнь", – рассказала Sputnik Щербина.

За Водолеями, по словам астролога, следуют знаки воздушной стихии – Весы и Близнецы. Они тоже смогут в непростых условиях найти возможность для того, чтобы разбогатеть.

Впрочем, и у представителей других знаков тоже есть шансы добиться успеха, подчеркнула Щербина. По ее словам, для этого нужно будет научиться быстро адаптироваться к постоянно возникающим новым условиям. А те, кто из-за своего упрямства или страха сторонится перемен, так и не сможет в 2021 году стать богаче.