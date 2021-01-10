До -4 и сильная метель. Прогноз погоды в Алтайском крае на 10 января

Снежная буря и ощутимое потепление ожидает жителей Алтайского края в воскресенье, 10 января. Именно такая погода сменит аномальные морозы, установившиеся в регионе в самом начале 2021 года.

По краю температура воздуха составит от -9 до -14 градусов, по югу столбики термометров покажут от -4 до -9 градусов. На большей части территории небольшой, местами умеренный снег, метель. На дорогах гололедица, местами снежные заносы. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, местами порывы до 17-22 м/с.

В Барнауле прогнозируют от -9 до -11 градусов, а также небольшой снег, метель и гололедицу. Ветер юго-западный, 8-13 м/с, при порывах – до 18 м/с.