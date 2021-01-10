В Тюменской области сгорел частный дом для престарелых

В поселке Бобровский Тюменской области 9 ноября сгорел частный дом для престарелых. После тушения пожара в доме и постройках обнаружены тела семи человек — четырех мужчин и трех женщин. Как сообщает пресс-служба Следственного комитета России, возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение

смерти по неосторожности двум и более лицам).

Как уточняет ТАСС, следователями уже задержана хозяйка пансионата. По информации источника в экстренных службах, женщина не пострадала. "Владелица дома, где произошел пожар, не получила травм. Во время ЧП она находилась там, сама покинула дом. Женщина задержана на данный момент", — отметил собеседник агентства.

Также по его словам, частный дом престарелых не имел соответствующей регистрации. По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Изначально возгорание возникло в бане, оттуда уже огонь перекинулся на другие строения. Все погибшие — постояльцы этого дома.