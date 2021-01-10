Новые правила контроля за операциями с наличными вступили в силу в России

С 10 января в России вступили в силу поправки в Федеральный закон "О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем". Об этом пишет РИА Новости.

Нововведения ужесточают контроль за операциями граждан с наличными на сумму от 600 тысяч рублей. Также внедряется обязательный контроль почтовых переводов и снятия средств с баланса сотового телефона на сумму более 100 тысяч рублей. Кроме того, со следующего года под контроль попадут все сделки с недвижимостью, сумма которых превышает три миллиона рублей.

Как отмечают эксперты, поправки направлены на борьбу с коррупционерами и уклонистами от налогов. Именно такая мера стала реакцией государства на рост теневой экономики в условиях возобновления дефицита федерального бюджета.