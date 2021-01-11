Эксперт рассказал агентству "Прайм" о том, как избавить себя от нежелательных звонков. По его словам, если ваш номер хотя бы раз появлялся в одной из множества баз – вам будут звонить.

Для того чтобы максимально оградить себя от этого, можно воспользоваться услугами операторов по блокировке нежелательных звонков, установить сторонние приложения, которые оповещают о звонках от агентств или мошенников.

Также, по словам эксперта, можно арендовать виртуальный номер и использовать его для регистрации в различных программах лояльности или для совершения покупок в интернете. Кроме того, на нежелательные звонки можно пожаловаться оператору.