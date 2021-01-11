Стоимость бензина в России может резко вырасти уже в январе

Оптовая цена на топливо в России может сильно вырасти в январе вслед за повышением цен на нефть. Согласно прогнозам газеты "Коммерсантъ", государство должно компенсировать компаниям часть потерь от продажи топлива на внутреннем рынке через демпфер, однако в январе организациям придется заплатить по данному механизму в бюджет.

Согласно материалу, рост оптовых цен на бензин связан со снижением предложения на внутреннем рынке. Так, объем продаж бензина в конце декабря снизился на 15%. При этом подобное повышение выгодно только нефтекомпаниям, которые начинают продавать больше топлива на экспорт.

Всего с декабря 2020 года топливо АИ-92 и АИ-95 подорожало на 8% – до 48 тысяч рублей и 49 тысяч за тонну соответственно.