В Кемеровской области собака загрызла годовалую девочку

СК по Кемеровской области возбудил уголовное дело по факту гибели годовалой девочки. Ребенка в гостях у бабушки загрызла собака.

По версии следствия, 40-летняя женщина вместе с дочерью приехала в гости к своим родителям в частный дом на территории Кемеровского района.

"Она передала ребенка бабушке и вышла во двор. В одной из комнат находилась собака крупной породы, которая смогла самостоятельно выйти из помещения. Животное причинило ребенку травмы, несовместимые с жизнью", – рассказали в ведомстве.

После случившегося животное усыпили. Следователям предстоит выяснить, проявляло ли животное агрессию ранее. Это позволит понять, принимались ли взрослыми достаточные меры для обеспечения безопасности ребенка.

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