Автоинспекторы просят барнаульцев быть внимательными на дорогах во время метели

Сотрудники Госавтоинспекции Барнаула обратились к водителям в связи с неблагоприятными погодными условиями. Сообщение публикует пресс-центр мэрии.

"Во избежание дорожно-транспортных происшествий, заторных ситуаций Госавтоинспекция Барнаула рекомендует автомобилистам соблюдать скоростной режим, дистанцию между транспортными средствами, избегать резких маневров при перестроении и торможении, а также выполнять предписания дорожных знаков и указания инспекторов ДПС", – говорится в обращении.

Пешеходам также следует быть предельно внимательными и осторожными, соблюдать правила дорожного движения при переходе проезжей части.

По данным регионального Гидрометцентра, в Барнауле в ночь на вторник, а также в первой половине дня 12 января временами ожидается снег, на дорогах гололедица.