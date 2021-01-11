Ученые выяснили, что раковые клетки могут "впадать в спячку" на время химиотерапии

Лабораторные исследования показали, что раковые клетки способны замедлять метаболизм на время химиотерапии, чтобы вернуться к размножению, когда условия станут благоприятными.

"Опухоль действует как целый организм, способный перейти в состояние медленного деления, сохраняя энергию, чтобы помочь ей выжить. Похоже, что раковые клетки хитро адаптировали это же самое состояние для своего выживания", – объяснила одна из авторов исследования.

Как именно клетки замедляют метаболизм, ученым до сих пор неизвестно. По словам специалистов, этот процесс напоминает некоторых животных, которые впадают в спячку во время холодов, пишет Naked Science.