На Алтае рассмотрели дело банды, которая собирала "дань" с военных

Алтайский краевой суд рассмотрел дело банды, которая собирала деньги с военнослужащих одной из частей в Алейске. Об этом сообщает "Ъ".

Криминальному авторитету Олегу Пигаеву, который руководил бандой, назначили 12 лет колонии строгого режима. Девять его подельников получили сроки от пяти лет девяти месяцев до 12 с половиной лет, а одному удалось отделаться условным сроком, так как на момент совершения преступления он был несовершеннолетним.

В материалах дела указано, что банда промышляла вымогательством денег у военнослужащих-контрактников в 2014-2015 годах. Угрожая применением насилия, злоумышленники требовали от каждого от 2,5 тыс. до 120 тыс. руб. Тех, кто отказывался платить, могли схватить и избить. Потерпевшими по делу проходили 36 человек.