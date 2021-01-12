Прокуратура проверит информацию о возможной вине медиков в смерти первой жены Шукшина

Прокуратура Республики Алтай организовала проверку по поводу сообщений СМИ о том, что незадолго до смерти первой супруги писателя и режиссера Василия Шукшина, Марии Шумской, ее отказались госпитализировать.

"При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, – уточнили в ведомстве. – Ход и результат проверки на контроле прокуратуры республики".

Как ранее писал amic.ru, Мария Шумская умерла 2 января 2021 года в возрасте 90 лет. Она вышла замуж за Василия Шукшина в 1955 году.

Шумская всю жизнь проработала учительницей немецкого языка, была два раза замужем. В 2012 году ее видели в Шульгином Логу на празднике, посвященном 40-летию фильма "Печки-лавочки".