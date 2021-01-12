Центр культурного развития построят в Алтайском крае

Алтайский край вошел в число 39 регионов России, в которых в рамках нацпроекта "Культура" появятся центры культурного развития. Как отметили в краевом Минкульте, город, в котором создадут новое учреждение, определят по итогам конкурса. При этом получить федеральную субсидию на возведения центра фактически могут Рубцовск или Бийск

"Проведение конкурса является обязательным, поскольку выделение субсидии муниципалитетам согласно действующему бюджетному законодательству осуществляется на конкурсной основе, чтобы исключить случаи принятия субъективных решений. Для определения победителей разрабатывается система критериев, которая утверждается нормативным правовым актом. Конечно, прежде всего учитывается социальная необходимость в новом объекте культуры на данной территории и готовность муниципалитета выполнять финансовые обязательства по содержанию нового объекта и учреждения", — сказала министр культуры региона Елена Безрукова.

Для участия в конкурсном отборе администрациям муниципальных образований нужно до 1 февраля предоставить в краевое Министерство культуры необходимые сведения и документы. Строительство самого центра запланировано на 2023-2024 годы.