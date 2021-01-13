Мороз и слабый снег. Прогноз погоды в Алтайском крае на 13 января

Существенное похолодание со снегом и метелью ожидается в Алтайском крае в среду, 13 января. Об этом свидетельствуют данные регионального Гидрометцентра.

По краю температура воздуха составит от -13 до -18 градусов, местами по северу прогнозируется от -20 до -25 градусов, по югу – от -7 до -12 градусов с похолоданием в течение дня. На большей части территории ожидается небольшой, местами умеренный снег, метели. На дорогах сильная гололедица, местами снежные заносы. Ветер северо-западный, 5-10 м/с, местами порывы 15-20 м/с.

В Барнауле столбики термометров покажут от -13 до -15 градусов, с похолоданием в течение дня до -21...-23 градусов. Помимо этого, синоптики прогнозируют небольшой снег, а также сильную гололедицу. Скорость ветра не превысит 10 м/с.