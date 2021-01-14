Причины бесплодия у молодых и есть ли шансы у 40-летних: мнение репродуктолога

С одной стороны, с каждым годом все больше пар сталкиваются с проблемой бесплодия, которое не только чаще встречается, но и стремительно молодеет. С другой – репродуктивная медицина активно развивается, и диагноз "бесплодие" сегодня уже не звучит как приговор или неизлечимая болезнь. Но только если вовремя принять меры.

О том, кто и почему сталкивается с проблемой бесплодия, и какие варианты есть у пациентов – и молодых, и тех, кто отложил рождение детей на потом, – рассказала Ирина Борисенко, репродуктолог, акушер-гинеколог "Клиники Пасман", врач высшей категории со стажем работы более 23 лет.

Настрой имеет значение

Зачем нужен врач-репродуктолог? Именно он призван найти каждой бесплодной паре индивидуальный способ решения проблемы. Репродуктолог на первичном приеме проводит подробный опрос, изучает анамнез – поэтому очень важно принести на прием все анализы и исследования, протоколы проведенных операций, стимуляций – и на основании всех данных, результатов осмотра и УЗИ разрабатывает индивидуальный план дальнейшего обследования и лечения; при необходимости направляет супруга на консультацию к андрологу и другим специалистам.

Очень важна и психологическая составляющая в общении с врачом. Пациентам должно быть комфортно. Репродуктолог в какой-то степени выступает психологом и настраивает супружескую пару на позитивный лад, чтобы они вышли из кабинета врача с ощущением, что все обязательно получится, что беременность обязательно наступит, причем скоро.

Ключевые факторы: возрастной и мужской

Отвечая на вопрос: "Почему так много пар сталкивается с проблемой бесплодия?" Ирина Борисенко отметила, что распространенность бесплодия возросла в последние годы под влиянием целого ряда факторов. Например, ухудшение общего состояния здоровья, рост числа людей, страдающих ожирением, увеличение количества заболеваний, передаваемых половым путем, которые оказывают отрицательное воздействие на репродуктивную систему, тенденция планирования женщинами и мужчинами детей в более зрелом возрасте, нарушение сперматогенеза у мужчин и овуляции у женщин, нарушение проходимости маточных труб, эндометриоз, воспалительные процессы, гормональные нарушения у мужчин и женщин.

Но наиболее распространенными причинами бесплодия стали трубно-перитонеальный, возрастной и мужской факторы.

Огромную долю составляют пациентки от 40 лет и старше. В таком возрасте присоединяются дополнительные гормональные нарушения, проблемы с овуляцией, часто, по данным исследований, выявляется синдром преждевременного истощения яичников. И на приеме врача после получения результатов обследования выявляется факт абсолютной недостаточности яичников.

"Информация о необходимости использования донорской яйцеклетки как единственного способа получить беременность часто воспринимается с обидой и недоверием. По данным нашей клиники, программа донации ооцитов, когда используется яйцеклетка молодой здоровой женщины, имеющей своих детей, является самым эффективным инструментом в данной ситуации и позволяет получить наступление беременности в 50-70% случаях. Но далеко не каждая пациентка психологически легко может принять факт использования чужого биологического материала. Мы, репродуктологи, пытаемся на приемах убедить пациентку, приводя доказательные доводы о высоком проценте хромосомных аномалий, мутациях, возникающих в яйцеклетке после 40 лет. Но порой женщины настаивают на спонтанных циклах ЭКО, в результате которых мы получаем ооциты плохого качества. Это самый сложный контингент пациенток, количество которых растет год от года", – говорит Ирина Борисенко.

Что важно знать о мужском бесплодии?

Самое главное, что, по мнению врача, должны учитывать мужчины, – мужское бесплодие молодеет. Зачастую представители сильного пола считают: если им нет 40 лет, они в расцвете сил, то у них все получится в любом случае, и теряют драгоценное время. Сегодня и в 28-30 лет много пациентов с нарушениями сперматогенеза, которые мешают завести потомство. Это медицинский факт.

Врач-андролог консультирует мужчину, индивидуально подбирает схему лечения и подготовки к различным методам ВРТ (вспомогательных репродуктивных технологий). Лечение мужского бесплодия занимает от двух до шести месяцев. При незначительных отклонениях от нормы репродуктолог проводит искусственную инсеминацию спермой мужа.

При тяжелых формах мужского бесплодия проводит ЭКО ИКСИ (показано при невозможности получить достаточное количество сперматозоидов, способных самостоятельно оплодотворить ооцит) – получение сперматозоида из яичка с последующим оплодотворением ооцита супруги. В случае невозможности получения сперматозоидов рекомендуется искусственная инсеминация супруги спермой донора.

Что влияет на благоприятный исход ЭКО?

Огромное значение имеет прегравидарная подготовка – это комплекс диагностических, профилактических и лечебных мероприятий, направленных на подготовку к полноценному зачатию, вынашиванию беременности и рождению здорового малыша.

"Для успешной имплантации и наступления беременности крайне важно нормальное развитие эндометрия и его изменений в лютеиновую фазу (на протяжении этого цикла в организме происходят изменения гормонального фона, благодаря которым может наступить беременность, – прим. ред.), – поясняет доктор. – Различные патологические состояния сопровождаются нарушением кровотока, пролиферацией (разрастанием) клеток и метаболизмом, активацией многочисленных иммунных реакций, что неизбежно приводит к нарушению имплантации эмбриона. Чтобы этого не произошло, в нашей клинике успешно применяется инновационный запатентованный метод лазерного лечения эндометрия – фотодинамическая терапия, она эффективна при хронических эндометритах, полипах, гиперплазиях эндометрия".

Важно не упустить реальную возможность

Отвечая на вопрос: "Что самое главное должны понять мужчины и женщины, столкнувшиеся с проблемой бесплодия?" Ирина Борисенко отмечает, что возраст и скорость принятия решения играют ключевую роль – не надо сидеть, долго принимая решение, наполняя папку очередными обследованиями.

Если возраст супружеской пары не более 35 лет, в течение года регулярной интимной жизни (три раза в неделю без предохранения) они могут ждать, присматриваться, приглядываться, но если больше года беременность не наступает – это сигнал для обращения к репродуктологу.

Если супружеской паре более 35 лет, и беременность не наступает в течение полугода регулярной интимной жизни, то необходимо идти на консультацию к репродуктологу.

"Я это говорю на основании того, что значительная часть пациентов доходит до репродуктолога уже в критический момент, когда мало что можно сделать, и часто момент упущен. Это пациентки, которые до последнего ждали, ходили по врачам, проходили бесконечные исследования, не рассматривая ВРТ, теряли драгоценное время. Часто им уже нужно переходить к процедуре донации – рано или поздно такая пациентка, если ей нужна беременность любыми путями от любимого человека, придет к этому варианту и воспользуется чужим генетическим материалом, если не будет поздно. Это же касается и мужчин – не надо выжидать, надо идти к грамотному андрологу", – утверждает доктор.

Записаться на прием к Ирине Борисенко, к урологу-андрологу или специалисту другой специальности можно по телефону: +7 (383) 284-30-53.

До 31 января 2021 года в "Клинике Пасман" действуют специальные предложения:

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Лицензия ЛО-54-01-006086 от 11.11.2020.

* Предложение действует с 01.01.2021 г. до 31.01.2021 г.

** Предложение действует с 01.09.2020 г. до 31.01.2021 г.