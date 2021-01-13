Четыре алтайских колледжа попали в число лучших в России

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Куда бы вы перенесли колесо обозрения с площади Сахарова?

Парк "Изумрудный"

Нагорный парк

Набережная Оби

Облагородить Ковш и поставить колесо там

В другой парк развлечений

Перенести в другой город Алтайского края