Врач рассказала, кому лучше не выходить на улицу в мороз

Людям с инфекционными, легочными и сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше не выходить на улицу в мороз. Они входят в группу риска при сильном похолодании.

"Безусловно, не нужно выходить в сильные морозы на улицу тем, кто простужен, страдает вирусными инфекциями, коронавирусной инфекцией, гриппом и прочими простудными заболеваниями", – рассказала врач Надежда Чернышова изданию "Ридус".

Также длительное пребывание на холоде может негативно повлиять на людей с ишемической болезнью сердца. Им стоит тщательно планировать свои морозные дни, чтобы как можно меньше времени проводить на холоде.

Ранее доктор медицинских наук из детской больницы в Цинциннати, штат Огайо, США, Джошуа Шаффцин назвал список препаратов, которые нельзя принимать во время лечения от коронавируса. По его словам, ряд лекарств могут ухудшить течение заболевания.