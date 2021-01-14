Невеста Криштиану Роналду снялась в рекламе нижнего белья

26-летняя невеста Криштиану Роналду модель Джорджина Родригес снялась в рекламе нижнего белья от итальянского бренда Yamamay. Фотографии появились в фанатском аккаунте девушки в Instagram.

Родригес уже несколько лет сотрудничает с брендом, и в ее профиле много фотографий в подобном белье.

Роналду и Родригес встречаются с 2016 года, а в 2017 появились первые слухи о их помолвке. Пара воспитывает одного общего ребенка и троих детей Роналду от суррогатных матерей.

Ранее amic.ru писал о том, что американская супермодель Белла Хадид, которую называют самой красивой женщиной в мире, стала героиней рекламной кампании бренда нижнего белья Savage X Fenty, принадлежащего певице Рианне.