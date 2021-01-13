Серьезное ДТП с участием двух легковых автомобилей произошло в Барнауле

Серьезное ДТП произошло на пересечении улиц Солнечная Поляна и Сергея Семенова в Барнауле. Судя по видеозаписи, сделанной свидетелем аварии, есть пострадавшие.

Видео с места происшествия опубликовали в сообществе "Инцидент Барнаул". На кадрах видно, что участниками столкновения стали два легковых автомобиля, один из которых ударился о борт другого. Рядом с местом ДТП также находится микроавтобус со включенными аварийными огнями.

На место прибыли сотрудники полиции, а позже – автомобиль скорой помощи, в который погрузили человека. Подробности инцидента и состояние пострадавшего уточняются.

Как ранее сообщил amic.ru, вечером 13 января два внедорожника столкнулись на пересечении Павловского тракта и улицы Солнечная Поляна в Барнауле.