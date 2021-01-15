Потепление до +7 градусов идет в Алтайский край

Резкое потепление ожидается в Алтайском крае. По прогнозам регионального Гидрометцентра, 17 января местами по региону ожидаются плюсовые температуры.

Уже в субботу, 16 января, днем в крае потеплеет до -10...-15 градусов, по югу – до -3...-8 градусов. В воскресенье днем в регионе ожидается -1...-6 градусов, по югу – от 2 до 7 тепла.

В Барнауле в субботу днем синоптики обещают -13...-15 градусов, а в воскресенье – от -2 до -4 градусов.

При этом осадков ни в регионе, ни в краевой столице не ожидается. Лишь в Барнауле в воскресенье после обеда возможен небольшой снег. Также синоптики в очередной раз предупреждают о сильной гололедице на дорогах.