На Собчак пожаловались в прокуратуру из-за оскорбления людей без антител к COVID-19

На телеведущую Ксению Собчак написали жалобу в прокуратуру из-за ролика на YouTube, в котором она затронула тему пандемии COVID-19. По мнению неизвестного составителя письма, Собчак разжигает ненависть к людям без антител к коронавирусу.
27 декабря 2020 года Собчак опубликовала музыкальный клип "Антитела" на своем канале, где высмеяла новые порядки и негативно высказалась в адрес людей без иммунитета к COVID-19, в частности, употребив такие слова, как "гнида", "шваль" и "глисты".
"Себя же (используя местоимения "мы", "наши", "нас") гражданка Собчак относит к "элите", "избранным" на основании того, что "мы же лучше, у нас есть антитела", – цитирует неизвестного Собчак у себя в Instagram.
Таким образом, автор заявления пришел к выводу, что телеведущая разжигает ненависть к людям без антител и призывает их к дискриминации. Он попросил возбудить уголовное дело по ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды").
"Обожаю такие письма счастья", – прокомментировала ситуацию Собчак.
Комментарии
за базар нужно быть готовым отвечать
17.01.2021 10:47
- гость -
Базара у этой гражданки чрезмерно много. Увы...
Неизвестный автор увидел в клипе "Антитела" разжигание ненависти...
100пудрво антисимит
В таком случае за базар должны отвечать все и не только по анонимкам! Почему за базар не отвечает наш вождь, его конкретно обвинил в отравлении Навальный, но похоже отвечать будет заявитель!!!
Зачем вообще следить за творчеством Собчак? Если бы не амител, то я вообще бы не знал.чем они с бузовой заимаются
анонимный гость сучит ножками:
В таком случае за базар должны отвечать все и не только по анонимкам! Почему за базар не отвечает наш вождь,...
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Рейтинг русофобов 2020 года, составленный телеканалом Царьград, вызвал широкий общественный резонанс. Более 315 тысяч голосов жителей России определили главных ненавистников русского народа, русской истории и русского государства. Первые три места заняли предправления Сбера Герман Греф, блогер-оппозиционер Алексей Навальный и экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс. Параллельно мы начали вести расследования о каждом из них. Царьграду есть что рассказать о каждом – то, что они предпочитают скрывать от широкой общественности и даже от своих близких. Мы же полагаем, что наша аудитория должна знать правду.
Подробности очень занимательны. Пусть оберопозиционнер и Царьграду предъявит.
А я пока посмотрю фотки
Более 315 тысяч голосов жителей России определили главных ненавистников русского народа, русской истории и русского государства. Первые три места заняли предправления Сбера Герман Греф, блогер-оппозиционер Алексей Навальный и экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс.
Какая чушь, зато достойная нодовца
До сей поры либерда занималась тем, что писала пасквили, на основании которых ютубы и яндекс дзены банили страницы патриотических блогеров и СМИ. Пришло время получать ответку? Или " а нас-то за що"?
11:42 Пионер "Более 315 тысяч голосов..."
То есть, тысячи говорят чушь, а вы, обожатель Грефа, Навального, Чубайса этим недовольны, да еще обозвали их разработчиками NOD32. Так вас понимать?
То есть, тысячи говорят чушь, а вы, обожатель Грефа, Навального, Чубайса этим недовольны, да еще обозвали их разработчиками NOD32. Так вас понимать?
Понимать, что я считаю Вас(с большой буквы пишется - любите и учите русский язык) иди.отом.
17.01.2021 12:22
Пионер
Да Вам батенька к психотэрапеуту надобно.Налицо все признаки мании величия.
Пионер - всем навальнятам пример.
То же чувство вседозволенности и отмороженности.
Ню-ню
Мразевка
Мразевка
пионер, разница в том, что такие как ты пишут по методичке и по команде,
а те 315 тысяч - просто так считают.
и это поболе, чем за обер-предателя голосовали
12:22 Пионер
На вопрос не ответил. Но говна вылил.
В 11:42 надо понимать поставил метку, типа свой-чужой, как обожатель Грефа, Навального, Чубайса.
Так по комментам понятно, что ты такое..и всегда с маленькой буквы..по правилам русского языка
- гость -
пионер, разница в том, что такие как ты пишут по методичке и по команде
ну вот смотри - ты наврал уже в этом, следовательно - во всем остальном тебя тоже можно считать балаболом по жизни.
Ну и на закуску - как не относиться к чубайсу, собчак и навальному с грефом - но пенсионный возраст и ндс русским не они повысили. Может приведешь факты. свидетельствующие о том. что кто-то из этих персонажей напрямую повлиял на ухудшение жизни русских? Или согласен быть уже дважды балоболом7
Ну и дизлайки Путина ставятся иностранными агентами, а тут, конечно. 350 000 честных граждан. Ты иди.от, как я и анонсировал чуть ранее
12:47 пионер
О правилах русского языка
Как должно быть написано по-русски:
Ну, вот, смотри: ты наврал уже в этом, следовательно, во всем остальном тебя тоже можно считать балаболом по жизни.
Ну, и на закуску: как нИ относиться к Чубайсу, Собчак и Навальному с Грефом, но пенсионный возраст и НДС русским не они повысили. Может, приведешь факты, свидетельствующие о том, что кто-то из этих персонажей напрямую повлиял на ухудшение жизни русских? Или согласен быть уже дважды балоболом?
19 ошибок
Мой коммент только в 12:46. Остальные не мои. Гостям со стороны виднее: кто есть кто