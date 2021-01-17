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Новости

На Собчак пожаловались в прокуратуру из-за оскорбления людей без антител к COVID-19

, ИА "Амител"
Неизвестный автор увидел в клипе "Антитела" разжигание ненависти
Фото: @xenia_sobchak

Фото: @xenia_sobchak

На телеведущую Ксению Собчак написали жалобу в прокуратуру из-за ролика на YouTube, в котором она затронула тему пандемии COVID-19. По мнению неизвестного составителя письма, Собчак разжигает ненависть к людям без антител к коронавирусу.

27 декабря 2020 года Собчак опубликовала музыкальный клип "Антитела" на своем канале, где высмеяла новые порядки и негативно высказалась в адрес людей без иммунитета к COVID-19, в частности, употребив такие слова, как "гнида", "шваль" и "глисты".

"Себя же (используя местоимения "мы", "наши", "нас") гражданка Собчак относит к "элите", "избранным" на основании того, что "мы же лучше, у нас есть антитела", – цитирует неизвестного Собчак у себя в Instagram.

Таким образом, автор заявления пришел к выводу, что телеведущая разжигает ненависть к людям без антител и призывает их к дискриминации. Он попросил возбудить уголовное дело по ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды").

"Обожаю такие письма счастья", – прокомментировала ситуацию Собчак.

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Автор:
Никита Бородкин Редактор новостей (8-385-2) 59-44-66

Комментарии

17.01.2021 10:47
- гость -

за базар нужно быть готовым отвечать

17.01.2021 10:51
- гость -

17.01.2021 10:47
- гость -

Базара у этой гражданки чрезмерно много. Увы...

17.01.2021 11:03
- гость -

Неизвестный автор увидел в клипе "Антитела" разжигание ненависти...

100пудрво антисимит

17.01.2021 11:05
- гость -

В таком случае за базар должны отвечать все и не только по анонимкам! Почему за базар не отвечает наш вождь, его конкретно обвинил в отравлении Навальный, но похоже отвечать будет заявитель!!!

17.01.2021 11:20
Пионер

Зачем вообще следить за творчеством Собчак? Если бы не амител, то я вообще бы не знал.чем они с бузовой заимаются

17.01.2021 11:26
- гость -



анонимный гость сучит ножками:
В таком случае за базар должны отвечать все и не только по анонимкам! Почему за базар не отвечает наш вождь,...
---------------
Рейтинг русофобов 2020 года, составленный телеканалом Царьград, вызвал широкий общественный резонанс. Более 315 тысяч голосов жителей России определили главных ненавистников русского народа, русской истории и русского государства. Первые три места заняли предправления Сбера Герман Греф, блогер-оппозиционер Алексей Навальный и экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс. Параллельно мы начали вести расследования о каждом из них. Царьграду есть что рассказать о каждом – то, что они предпочитают скрывать от широкой общественности и даже от своих близких. Мы же полагаем, что наша аудитория должна знать правду.
Подробности очень занимательны. Пусть оберопозиционнер и Царьграду предъявит.
А я пока посмотрю фотки

17.01.2021 11:42
Пионер

Более 315 тысяч голосов жителей России определили главных ненавистников русского народа, русской истории и русского государства. Первые три места заняли предправления Сбера Герман Греф, блогер-оппозиционер Алексей Навальный и экс-глава "Роснано" Анатолий Чубайс.

Какая чушь, зато достойная нодовца

17.01.2021 12:07
- гость -

До сей поры либерда занималась тем, что писала пасквили, на основании которых ютубы и яндекс дзены банили страницы патриотических блогеров и СМИ. Пришло время получать ответку? Или " а нас-то за що"?

17.01.2021 12:15
- гость -

11:42 Пионер "Более 315 тысяч голосов..."

То есть, тысячи говорят чушь, а вы, обожатель Грефа, Навального, Чубайса этим недовольны, да еще обозвали их разработчиками NOD32. Так вас понимать?

17.01.2021 12:22
Пионер

То есть, тысячи говорят чушь, а вы, обожатель Грефа, Навального, Чубайса этим недовольны, да еще обозвали их разработчиками NOD32. Так вас понимать?

Понимать, что я считаю Вас(с большой буквы пишется - любите и учите русский язык) иди.отом.

17.01.2021 12:30
- гость -

17.01.2021 12:22
Пионер
Да Вам батенька к психотэрапеуту надобно.Налицо все признаки мании величия.

17.01.2021 12:31
- гость -

Пионер - всем навальнятам пример.
То же чувство вседозволенности и отмороженности.
Ню-ню

17.01.2021 12:33
- гость -

Мразевка

17.01.2021 12:33
- гость -

Мразевка

17.01.2021 12:34
- гость -

пионер, разница в том, что такие как ты пишут по методичке и по команде,
а те 315 тысяч - просто так считают.
и это поболе, чем за обер-предателя голосовали

17.01.2021 12:46
- гость -

12:22 Пионер

На вопрос не ответил. Но говна вылил.
В 11:42 надо понимать поставил метку, типа свой-чужой, как обожатель Грефа, Навального, Чубайса.
Так по комментам понятно, что ты такое..и всегда с маленькой буквы..по правилам русского языка

17.01.2021 12:47
Пионер


- гость -
пионер, разница в том, что такие как ты пишут по методичке и по команде

ну вот смотри - ты наврал уже в этом, следовательно - во всем остальном тебя тоже можно считать балаболом по жизни.
Ну и на закуску - как не относиться к чубайсу, собчак и навальному с грефом - но пенсионный возраст и ндс русским не они повысили. Может приведешь факты. свидетельствующие о том. что кто-то из этих персонажей напрямую повлиял на ухудшение жизни русских? Или согласен быть уже дважды балоболом7

17.01.2021 12:50
Пионер

Ну и дизлайки Путина ставятся иностранными агентами, а тут, конечно. 350 000 честных граждан. Ты иди.от, как я и анонсировал чуть ранее

17.01.2021 13:15
- гость -

12:47 пионер
О правилах русского языка
Как должно быть написано по-русски:
Ну, вот, смотри: ты наврал уже в этом, следовательно, во всем остальном тебя тоже можно считать балаболом по жизни.
Ну, и на закуску: как нИ относиться к Чубайсу, Собчак и Навальному с Грефом, но пенсионный возраст и НДС русским не они повысили. Может, приведешь факты, свидетельствующие о том, что кто-то из этих персонажей напрямую повлиял на ухудшение жизни русских? Или согласен быть уже дважды балоболом?

19 ошибок

Мой коммент только в 12:46. Остальные не мои. Гостям со стороны виднее: кто есть кто

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