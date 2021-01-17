На Собчак пожаловались в прокуратуру из-за оскорбления людей без антител к COVID-19

На телеведущую Ксению Собчак написали жалобу в прокуратуру из-за ролика на YouTube, в котором она затронула тему пандемии COVID-19. По мнению неизвестного составителя письма, Собчак разжигает ненависть к людям без антител к коронавирусу.

27 декабря 2020 года Собчак опубликовала музыкальный клип "Антитела" на своем канале, где высмеяла новые порядки и негативно высказалась в адрес людей без иммунитета к COVID-19, в частности, употребив такие слова, как "гнида", "шваль" и "глисты".

"Себя же (используя местоимения "мы", "наши", "нас") гражданка Собчак относит к "элите", "избранным" на основании того, что "мы же лучше, у нас есть антитела", – цитирует неизвестного Собчак у себя в Instagram.

Таким образом, автор заявления пришел к выводу, что телеведущая разжигает ненависть к людям без антител и призывает их к дискриминации. Он попросил возбудить уголовное дело по ст. 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды").

"Обожаю такие письма счастья", – прокомментировала ситуацию Собчак.