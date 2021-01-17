15 человек умерли от коронавируса в Алтайском крае

15 пациентов с коронавирусом умерли за минувшие сутки в Алтайском крае. Как сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19, во всех случаях причиной смерти стала инфекция.

Таким образом, на 17 января в регионе зафиксировано 1758 летальных исходов, в том числе 1045 от коронавируса, 713 – от иных причин.

За последние 24 часа в крае зарегистрировали 197 новых случаев заболевания COVID-19. Заболевшие распределились следующим образом: Барнаул – 53, Рубцовск – 17, Бийск – 16, Славгород – 7, Заринск, Новоалтайск, Локтевский, Новичихинский, Павловский, Поспелихинский районы – по 5 заболевших, Алейск, Алтайский, Тогульский районы – по 4 заболевших, Благовещенский, Волчихинский, Завьяловский, Калманский, Ключевской, Кытмановский, Ребрихинский, Шипуновский районы – по 3 заболевших, Алейский, Бурлинский, Залесовский, Каменский, Косихинский, Кулундинский, Курьинский, Немецкий национальный, Панкрушихинский, Первомайский, Рубцовский, Тальменский, Топчихинский, Угловский районы – по 2 заболевших, Бийский, Быстроистокский, Краснощековский, Михайловский, Петропавловский, Смоленский, Солонешенский, Троицкий, Усть-Калманский, Чарышский районы – по 1 заболевшему.

Всего за время пандемии в Алтайском крае выявили 36 347 случаев инфекции. Выздоровели 32 580 пациентов, из которых 179 – за последние сутки.