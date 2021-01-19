Городок в горном ущелье. Где на Алтае провести зимние выходные

Если вы не успели отдохнуть на новогодних каникулах, не расстраивайтесь: на Алтае есть множество мест, где можно продлить ощущение праздника. Например, в предгорьях Белокурихи, в таежной заимке "Лесная сказка". Горнолыжная трасса, каток на озере, русские бани, комфортные номера, чистый воздух и мягкий климат – все это вы найдете здесь, в "Лесной сказке".

Туристический городок в горном ущелье

Заимка расположена в девяти километрах от города-курорта. Доехать туда можно как на собственном транспорте (есть удобная парковка), так и воспользовавшись услугой трансфера от санатория "Россия" – для заселяющихся гостей это бесплатно.

В "Лесной сказке" большое разнообразие коттеджей с уютными номерами и отдельных домиков. Есть места с камином, русской баней для больших компаний или двух-трех человек, мангальные зоны.

На территории гуляют кролики, встречи с которыми неизменно приводят в восторг и детей, и взрослых. К слову, для маленьких жителей заимки предусмотрен детский игровой комплекс.

На берегу таежного озера расположен ресторан. Готовят здесь преимущественно из местных экологически чистых продуктов от алтайских фермеров. Отменная солонина и свежее мясо – вас ждут шедевры европейской, русской и алтайской кухни.

Для проживающих на таежной заимке завтраки бесплатны. Также по желанию можно заказать комплексные обеды и ужины.

Горнолыжная трасса с бугельным подъемником

Активный зимний отдых в Белокурихе трудно представить без хорошей горнолыжной трассы. Поэтому в "Лесной сказке" есть собственный склон. Для гостей, проживающих на территории заимки, он бесплатный: катайтесь, сколько угодно.

К тому же в нынешнем сезоне трассу расширили и усовершенствовали, сделали более широкий и пологий выкат. Протяженность одного из трех склонов составляет 760 метров, угол начинается с 40 градусов и к концу трассы уменьшается до 15 градусов.

Рядом работает пункт проката, где можно экипироваться по полной программе, если не хотите брать с собой собственную амуницию для катания с гор. От подножия на вершину горы всего за 3,5 минуты лыжников и сноубордистов доставляет новый бугельный подъемник.

Есть также отдельная трасса для любителей катания на ватрушках.

Каток и беговые лыжи

Помимо горнолыжного спорта, есть и другие зимние забавы. Например, ледовый каток на озере, где можно круглосуточно кататься на коньках: вход туда свободный.

Есть возможность прокатиться по территории и на обычных беговых лыжах, а также финских санках, любуясь окружающей природой. И как приятно после этого отдохнуть у мангала с шашлыком в руке, попариться в русской бане, выпить глинтвейн, глядя на живой огонь камина. Возможно, так и должна выглядеть настоящая лесная сказка.

Более подробную информацию смотрите на сайте таежной заимки "Лесной сказки". На вопросы всегда готовы ответить администраторы по телефону 8-800-250-8449.

Таежная заимка "Лесная сказка"

Адрес: Таежная дорога, 9-й километр, Белокуриха

Тел: 8-800-250-8449

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