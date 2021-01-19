Следователи проверяют информацию о насилии над детьми в сибирском интернате

Следователи начали проверку по сообщениям о насилии в доме-интернате в Новосибирской области. Об этом сообщает РИА Новости.
"В ходе мониторинга СМИ были выявлены сообщения о том, что в Ояшинском детском доме-интернате для умственно отсталых детей имелись факты издевательств над детьми, в том числе сексуального характера. По данным сообщениям следственными органами СК РФ по Новосибирской области проводится доследственная проверка", – сказано в сообщении ведомства.
В ходе проверки следователям предстоит выяснить все обстоятельства, которые изложены в публикациях. Тех, кому известно о фактах насилия, просят обращаться в органы.
Комментарии
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10:36 вспомни про это перед тем как убивать или быть убитым
пусть об этом помнят те мамашки, которые отказываются от детей в роддоме.
пусть об этом вспомнит государство, которое назначает инвалидам нищенские пенсии