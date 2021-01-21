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20 января в должность 46-го президента США вступил Джо Байден. Церемония инаугурации прошла в Вашингтоне с минимальным количеством гостей и с усиленными мерами безопасности. Напомним, 6 января сторонники уже экс-президента Дональда Трампа штурмовали здание Капитолия. Как сообщает РБК, к охране на инаугурации Байдена были привлечены шесть тысяч сотрудников полиции округа Колумбия, подразделения радиационной, химической и биологической защиты, силы Береговой охраны, сотрудники Секретной службы и агенты ФБР.

Среди почетных гостей присутствовали бывшие президенты и вице-президенты с женами: Джордж Буш – младший и Лора Буш, вице-президент Буша-старшего Дэн Куэйл, Билл и Хиллари Клинтон, Барак и Мишель Обама. Дональд Трамп не пришел на церемонию. Перед принятием присяги куплет гимна США "Звездно-полосатый флаг" исполнила Леди Гага. После чего первой присягу на верность Конституции принесла Камала Харрис, первая женщина вице-президент и первая представительница этнического и расового меньшинства на этой должности, – пишет Meduza. Джо Байден принес присягу на старинной Библии, которая хранится в его семье с 1893 года.

В своей речи Байден часто говорил о необходимости объединиться. Он ни разу не упомянул имя Дональда Трампа, но заявил о необходимости миновать "темные времена". "Ложь очень часто используется для достижения власти, и руководители, которые обещали защищать Конституцию и граждан, не выполнили это обещание", – сказал он.