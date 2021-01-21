Барнаульцы возмущены резким ростом платы за содержание помещений

Жители "Квартала 2000" на улице Взлетной в соцсетях рассказали о резком росте тарифов. Платить им придется на 37% больше.

Так, плата за домофон вырастет с 35 до 45 рублей, подорожает видеонаблюдение, охрана станет дороже на рубль, содержание помещений – на 3,5 рубля (с 9 до 12,5 рублей) плюс ежегодная индексация на размер инфляции, это еще +5%.

"По факту ни один здравый человек добровольно за эти изменения не проголосует! Хотим, чтобы больше жителей квартала узнали о данном внеочередном собрании. Иначе с вероятностью 100% бланки подделают и постепенно поднимут цены на жилищно-коммунальные услуги во всем квартале", – написал один из местных жителей в сообществе Barnaul 22.

Ранее amic.ru сообщал о том, что власти Алтайского края утвердили предельный рост платы за услуги ЖКХ в 2021 году.