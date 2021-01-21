Барнаульцы возмущены резким ростом платы за содержание помещений

Жители "Квартала 2000" на улице Взлетной в соцсетях рассказали о резком росте тарифов. Платить им придется на 37% больше.
Так, плата за домофон вырастет с 35 до 45 рублей, подорожает видеонаблюдение, охрана станет дороже на рубль, содержание помещений – на 3,5 рубля (с 9 до 12,5 рублей) плюс ежегодная индексация на размер инфляции, это еще +5%.
"По факту ни один здравый человек добровольно за эти изменения не проголосует! Хотим, чтобы больше жителей квартала узнали о данном внеочередном собрании. Иначе с вероятностью 100% бланки подделают и постепенно поднимут цены на жилищно-коммунальные услуги во всем квартале", – написал один из местных жителей в сообществе Barnaul 22.
Ранее amic.ru сообщал о том, что власти Алтайского края утвердили предельный рост платы за услуги ЖКХ в 2021 году.
Комментарии
а что сейчас где дешевеет? только з\п
з/п - это жизнь людей, что государству надо, то и будит дорожать. Не надо платить, если нет желания, все добровольно.
Видеонаблюдение вообще собственность жильцов. По факту поломки вызвали и все , а нет там абонентку какую то бессмысленную ставят - пережиток перестройки абонентское обслуживание. Есть поломка - есть вызов, есть оплата, платить регулярно бессмыслица !
"По факту ни один здравый человек добровольно за эти изменения не проголосует"!
Да нет ребята - это именно вы голосуете за воров и жуликов!!!
По закону можно отказаться от многих строк в квитанции: домофон, видео, уборка подъезда, прочие расходы в виде установки пластиковых окон в подъезде, снос деревьев, ремонт лавочек и входных дверей (это идет из строки "содержание помещения" и многое другое. Нужно знать свои права и отстаивать, что наш народ не очень любит но любит поныть в сетях.
У нас в доме давно текущее содержание жилья 12 руб. с копейками
Дёшево хорошо не бывает . Можно вообще не платить и жить в дерьме
Давно понятно, что как уже в разы дороже, чем на "гниющем западе", платим за вещи и продукты, также в разы дороже будем платить за жильё.
Этому даже объяснение есть - Россия из-за её холодного климата и огромных расстояний капиталистически не рентабельна. Поэтому здесь не будет никакой промышленности, но жизнь будет дороже в разы, чем в той же "гейропе".
Было содержание 9 рублей?
Халява, у всех уже давно 10-12-15 рублей.