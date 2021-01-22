Майдан, Крым и 15 новых iPhone: что произошло, пока в Барнауле строят новый музей

Художественный музей в Барнауле на площади Октября возводят с 2012 года. За это время у объекта сменилось несколько подрядчиков, а стоимость здания выросла с 200 миллионов до 1,6 миллиарда рублей. Сдачу художественного музея переносили уже несколько раз. Согласно самым оптимистичным прогнозам, работы над культурным объектом закончат к концу 2022 года.

Ожидается, что в музее площадью 12 тысяч кв. метров будут показывать картины лучших художников страны. В центральной части музея запланирован "зал торжественных приемов" на 200 мест. Предполагается и зал для размещения экспозиций культурно-выставочного центра Государственного Русского музея. В целом Алтайский художественный музей должен стать одним из самых больших в России за Уралом.

Несмотря на планы краевых властей, за восемь лет музей превратился в повод для шуток жителей Барнаула. За это время в стране прошла Олимпиада в Сочи, произошел "Майдан" на Украине, где уже трижды сменился президент, состоялся чемпионат мира по футболу, а также в отставку ушел губернатор Алтайского края Александр Карлин, который и был инициатором реконструкции. Рассказываем, что произошло в мире, пока на Алтае строят горе-музей за 1,6 миллиарда рублей.

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