Депутаты АКЗС лишат себя возможности согласовывать кандидатуру прокурора

Депутаты АКЗС больше не будут согласовывать кандидатуру регионального прокурора. На сессии 28 января они лишат себя этого права.
"Предлагается из полномочий АКЗС исключить согласование представления генерального прокурора РФ по кандидатуре для назначения на должность прокурора Алтайского края", – цитирует пояснительную записку к законопроекту "Политсибру".
Отказаться от этой поправки депутаты не могут, так как новое правило согласования прокуроров уже прописано в федеральном законе. Согласно поправкам, прокуроров регионов будут назначать при согласовании с Советом Федерации, а отправлять в отставку решением президента.
Комментарии
так то ожидаемо
не зря конституцию резали под центр
теперь слуги выше народа
Кого поставят, тот и будет. В посаде только рабы.
прокуроров народ выбирать должен-интересы же народа эти должности защищать обязаны
Уже наверное всем известно что демократия сегодня это когда народу предоставляют выбрать из тех кого выбрала для них элита. Среди элитных группировок вопрос обычно решается объемом капитала и властными ресурсами (крутизной должностей в вертикали власти).
Так получилось что Путин проводя курс на суверенитет собрал вокруг себя более-менее государственников, особенно в силовых ведомствах, да и сам там держит руку у них на пульсе, соответственно лучше там и заниматься кадровой политикой.
А в идеале, конечно, должен выбирать народ.