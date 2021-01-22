Депутаты АКЗС лишат себя возможности согласовывать кандидатуру прокурора

Депутаты АКЗС больше не будут согласовывать кандидатуру регионального прокурора. На сессии 28 января они лишат себя этого права.

"Предлагается из полномочий АКЗС исключить согласование представления генерального прокурора РФ по кандидатуре для назначения на должность прокурора Алтайского края", – цитирует пояснительную записку к законопроекту "Политсибру".

Отказаться от этой поправки депутаты не могут, так как новое правило согласования прокуроров уже прописано в федеральном законе. Согласно поправкам, прокуроров регионов будут назначать при согласовании с Советом Федерации, а отправлять в отставку решением президента.