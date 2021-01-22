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Новости

Депутаты АКЗС лишат себя возможности согласовывать кандидатуру прокурора

, ИА "Амител"
Такое решение парламентариев обусловлено поправками в Конституцию
Фото: 4s-info.ru

Фото: 4s-info.ru

Депутаты АКЗС больше не будут согласовывать кандидатуру регионального прокурора. На сессии 28 января они лишат себя этого права.

"Предлагается из полномочий АКЗС исключить согласование представления генерального прокурора РФ по кандидатуре для назначения на должность прокурора Алтайского края", – цитирует пояснительную записку к законопроекту "Политсибру".

Отказаться от этой поправки депутаты не могут, так как новое правило согласования прокуроров уже прописано в федеральном законе. Согласно поправкам, прокуроров регионов будут назначать при согласовании с Советом Федерации, а отправлять в отставку решением президента. 

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Автор:
Илья Звягинцев корреспондент 89835435661

Комментарии

22.01.2021 11:55
- гость -

так то ожидаемо
не зря конституцию резали под центр

теперь слуги выше народа

22.01.2021 12:00
- гость -

Кого поставят, тот и будет. В посаде только рабы.

22.01.2021 12:57
гость

прокуроров народ выбирать должен-интересы же народа эти должности защищать обязаны

22.01.2021 14:23
М

Уже наверное всем известно что демократия сегодня это когда народу предоставляют выбрать из тех кого выбрала для них элита. Среди элитных группировок вопрос обычно решается объемом капитала и властными ресурсами (крутизной должностей в вертикали власти).
Так получилось что Путин проводя курс на суверенитет собрал вокруг себя более-менее государственников, особенно в силовых ведомствах, да и сам там держит руку у них на пульсе, соответственно лучше там и заниматься кадровой политикой.
А в идеале, конечно, должен выбирать народ.

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