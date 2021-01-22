11 зданий остались без воды из-за коммунальной аварии в центре Барнаула

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула
Повреждение водопровода диаметром 200 мм на пересечении улицы Шевченко и переулка Революционного произошло в Барнауле. На месте работает аварийная бригада водоканала.
Как сообщает пресс-служба городской администрации, на время ремонта ограничили водоснабжение. Без холодной воды остались 11 зданий.
Речь идет о домах № 154, 156, 156а, 157, 157а, 158а, 158, 160, 160б, расположенных на улице Шевченко, а также строениях № 135а на улице Молодежной и №101 в переулке Революционном. Подробности можно уточнить по телефону 8 (3852) 282-200.
Ранее amic.ru писал, что вышедшая на поверхность вода серьезно подтопила улицу Малахова. На время устранения повреждения на водоводе ряду потребителей ограничивали водоснабжение. Спустя сутки барнаульцам вернули воду.
Комментарии
Почистить улицу не забудьте после прорыва
Фотографии из центра Барнаула, январь 2021, а как будто из далекого прошлого, страшно подумать в каком ужасном месте мы живем (
Эту трубу каждую зиму рвет, с тех времён как водоканал положил новые трубы. Рукожопы сделайте уже все по уму.
По Шевченко и Революционному в этом месте не проехать, не пройти, освещения уличного нет, асфальта нет. Администрации нет дела, обращались во все инстанции. Говорят, что денег нет. Согласен с гостем 12:47. Ужас. Шеломенцеву стыдно должно быть.
Эти бараки, частные избы и склады давно снести уже надо. Там можно было бы хороший жилой район сделать. Реально же цент города ... Стыдно, господа, стыдно.
Денег нет, но вы держитесь
Мрак, согласны. Фото показывают отношение нашей краевой и городской администрации к жителям, дороги не строят, освещение не делают, снег не чистят и тд.
Варламову надо показать этот центр нашего аула, может тогда обратят внимание на проблемы
Ивану 13:06, а на пер. Ядринцева есть освещение от Партизанской до Димитрова? Пешеходов там вообще не видно, страшно дорогу вечером и утром переходить. Тротуары и дорогу на чистят, а только пишут, что после публикации в соц.сетях почистили. Где? Они хоть выезжали туда? Пешком ходить им больше надо, а не на джипах своих ездить.