11 зданий остались без воды из-за коммунальной аварии в центре Барнаула

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Повреждение водопровода диаметром 200 мм на пересечении улицы Шевченко и переулка Революционного произошло в Барнауле. На месте работает аварийная бригада водоканала.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на время ремонта ограничили водоснабжение. Без холодной воды остались 11 зданий.

Речь идет о домах № 154, 156, 156а, 157, 157а, 158а, 158, 160, 160б, расположенных на улице Шевченко, а также строениях № 135а на улице Молодежной и №101 в переулке Революционном. Подробности можно уточнить по телефону 8 (3852) 282-200.

Ранее amic.ru писал, что вышедшая на поверхность вода серьезно подтопила улицу Малахова. На время устранения повреждения на водоводе ряду потребителей ограничивали водоснабжение. Спустя сутки барнаульцам вернули воду.