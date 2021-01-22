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11 зданий остались без воды из-за коммунальной аварии в центре Барнаула

, ИА "Амител"
Повреждение водопровода устраняют специалисты

Фото: пресс-служба мэрии Барнаула

Повреждение водопровода диаметром 200 мм на пересечении улицы Шевченко и переулка Революционного произошло в Барнауле. На месте работает аварийная бригада водоканала.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, на время ремонта ограничили водоснабжение. Без холодной воды остались 11 зданий.

Речь идет о домах № 154, 156, 156а, 157, 157а, 158а, 158, 160, 160б, расположенных на улице Шевченко, а также строениях № 135а на улице Молодежной и №101 в переулке Революционном. Подробности можно уточнить по телефону 8 (3852) 282-200.

Ранее amic.ru писал, что вышедшая на поверхность вода серьезно подтопила улицу Малахова. На время устранения повреждения на водоводе ряду потребителей ограничивали водоснабжение. Спустя сутки барнаульцам вернули воду.

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Автор:
Роман Кильмяшкин Редактор ленты новостей

Комментарии

22.01.2021 12:31
Иван

Почистить улицу не забудьте после прорыва

22.01.2021 12:47
- гость -

Фотографии из центра Барнаула, январь 2021, а как будто из далекого прошлого, страшно подумать в каком ужасном месте мы живем (

22.01.2021 12:49
Жители

Эту трубу каждую зиму рвет, с тех времён как водоканал положил новые трубы. Рукожопы сделайте уже все по уму.

22.01.2021 13:06
Иван

По Шевченко и Революционному в этом месте не проехать, не пройти, освещения уличного нет, асфальта нет. Администрации нет дела, обращались во все инстанции. Говорят, что денег нет. Согласен с гостем 12:47. Ужас. Шеломенцеву стыдно должно быть.

22.01.2021 13:11
Александр

Эти бараки, частные избы и склады давно снести уже надо. Там можно было бы хороший жилой район сделать. Реально же цент города ... Стыдно, господа, стыдно.

22.01.2021 13:12
- гость -

Денег нет, но вы держитесь

22.01.2021 13:15
Жители

Мрак, согласны. Фото показывают отношение нашей краевой и городской администрации к жителям, дороги не строят, освещение не делают, снег не чистят и тд.

22.01.2021 13:19
- гость -

Варламову надо показать этот центр нашего аула, может тогда обратят внимание на проблемы

22.01.2021 13:23
Татьяна

Ивану 13:06, а на пер. Ядринцева есть освещение от Партизанской до Димитрова? Пешеходов там вообще не видно, страшно дорогу вечером и утром переходить. Тротуары и дорогу на чистят, а только пишут, что после публикации в соц.сетях почистили. Где? Они хоть выезжали туда? Пешком ходить им больше надо, а не на джипах своих ездить.

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