Спектакль о жизни трудных подростков в 90-е поставят в Алтайском театре кукол "Сказка"

В Алтайском государственном театре кукол "Сказка" поставят спектакль "Добыть Тарковского". Он расскажет неинтеллигентные истории о жизни в 90-е и нулевые, пишет официальный сайт Алтайского края.

"Это будет довольно провокационная история, наполненная новыми формами, разнообразными художественными приемами. У нас молодая амбициозная труппа, готовая к настоящим театральным экспериментам. Зритель увидит привычный театр кукол с абсолютно новой стороны", – рассказали в театре.

Написал пьесу московский драматург Алексей Гончаренко, а поставит ее лауреат театральной премии "Золотая маска" Александр Янушкевич.