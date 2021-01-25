"Предстоит учиться мне". Почему быть вечным студентом теперь круто, а не стыдно

Эксперты говорят: скоро настанет мир, в котором люди будут менять профессию несколько раз в жизни. Но в реальности сменить ее даже один раз или освоить какой-то новый навык на высоком уровне в возрасте "за" бывает непросто. Учиться в зрелом возрасте мешает занятость на работе и в семье, нехватка денег и неуверенность в том, что все получится. Но есть те, кого это не останавливает. Накануне Дня студентов amic.ru нашел героев, которые рискнули пойти учиться уже будучи взрослыми. Они рассказали, каково это – быть "студентом", когда тебе 30, 40 или даже 50 лет.

Вся Надежда – в танцах

Предпринимательница из Барнаула Надежда Полесовая почти десять лет занимается спортивным хастлом (современный парный танец). Сейчас у нее на двоих с партнером 34 медали с соревнований разного уровня – от региональных до российских.

Она пришла в танцевальную студию, когда ей было 38, и стала самой старшей в группе. В основном там занимались девушки 25-30 лет. Надежда почти всю жизнь мечтала научиться танцевать парные танцы. В детстве она занималась народными, но, по ее словам, это совсем другое.

"В первые месяцы занятий, бывало, я приходила домой и плакала – у меня ничего не получалось!" – рассказывает Надежда.

В первые годы занятий ей казалось, что танцевать она пошла слишком поздно. Тело с большим трудом поддавалось тренировкам, не слушалось, но после длительной "раскачки" стало работать как нужно.

Бизнес-леди уверена, что у нее нет природных данных для танцев – она не садилась на шпагат даже когда была ребенком, а теперь, благодаря упорным тренировкам, смогла! Для того чтобы выйти на базовый уровень в хастле, ей потребовалась пара лет регулярных занятий три раза в неделю. Она сменила несколько танцевальных студий, пока не нашла своего тренера Елену Богомолову. С ней прогресс стал намного быстрее.

"Елена не ломает танцора, а вытаскивает весь его потенциал. Она умеет тренировать взрослых – к ним нужен особенный подход, учитывающий их физические возможности. Процентов 80 успеха нашей пары – заслуга Елены. У меня в голове лишь стремление, а тренер понимает, как его реализовать", – говорит Надежда.

Окончательное осознание того, что она способна хорошо танцевать, пришло к Надежде три года назад, когда к ней в пару встал ее старший сын Иван ("он такой же упертый, как и я"). Они начали заниматься более интенсивно – почти каждый день, и ездить на соревнования.

"Нашу пару знают в российской танцевальной тусовке. Мы заметны на соревнованиях, постоянно занимаем призовые места. На нас смотрят, равняются, анализируют выступления и думают, как сделать лучше", – рассказывает Надежда.

Сейчас у них с Иваном танцевальная категория С – это полупрофессиональный уровень. Они, конечно же, мечтают перейти в категорию В, а затем и в А.

У Надежды Полесовой четверо детей – трое сыновей и дочь. Дочка самая младшая, ей 12 лет. Также Надежда управляет собственным бизнесом – клининговой компанией "Линия чистоты". Чтобы все успевать, она научилась продуктивно использовать свое время и не тратить его на рутину и бесполезные занятия.

Всю домашнюю работу максимально "делегировала" бытовой технике и современным роботам, а также отказалась от просмотра телевизора и сериалов по вечерам. Вместо этого у нее тренировки. Боевой дух помогает поддерживать здоровый образ жизни – правильное питание и отсутствие вредных привычек.

Надежда Полесовая убеждена, что все ограничения у нас в голове.

"Чтобы добиться успеха, нужно верить в себя, прилагать усилия, трудиться. Тогда все получится", – говорит она.

Волшебная скрипка Ларисы Кузьминой

"Когда я только-только начала учиться, у меня было странное ощущение, будто все это происходит не со мной. Это не я, это кто-то другой едет в трамвае с футляром на плече. Я и скрипка – этого просто не может быть!" – рассказывает главный редактор "Интерфакс-Сибирь" Лариса Кузьмина о том времени, когда она начала осваивать игру на одном из самых сложных музыкальных инструментов.

Все началось пять лет назад после выступления в Барнауле Венского филармонического Штраус-оркестра. Лариса Кузьмина послушала концерт, познакомилась с дирижером, и они стали дружить. Это и был толчок для принятия неожиданного решения.

В детстве Лариса Кузьмина окончила музыкальную школу по классу фортепиано, но с тех пор к инструменту не подходила и не думала, что будет заниматься музыкой. Уже около 30 лет она работает в журналистике. "Но в тот раз, на концерте, видимо, совпало всё: любовь к Вене, прекрасная музыка моего любимого Штрауса. И я подумала: почему бы и нет?" – рассказывает она.

Примерно в то же время ей на глаза попалась реклама музыкальной школы "Виртуозы", там она начала заниматься у скрипачки Анны Сизых. А сейчас берет частные уроки у двух преподавателей – Натальи Лондаренко из Детской музыкальной школы № 1 в Барнауле и Филипа Яшлара, руководителя самого известного в Польше струнного квартета.

"Моя подруга как-то прислала мне забавное видео на YouTube с записью одного из выступлений квартета пана Филипа. Потом я пересмотрела еще миллион их записей, а примерно через месяц наткнулась на объявление о том, что музыканты квартета набирают себе учеников", – вспоминает Лариса Кузьмина.

Чтобы попасть в их число, ей нужно было пройти регистрацию на сайте и заполнить документы на польском языке, поговорить с инженером на английском, чтобы настроить связь и работу учебной платформы – в общем, тот еще квест. Но все получилось, и вот уже семь месяцев она занимается с паном Филипом онлайн.

"Когда человек начинает учиться музыке в раннем детстве, у него есть шанс стать профессиональным музыкантом, но взрослые люди отдают себе отчет, что учатся для себя, – отмечает Лариса Кузьмина. – Говорят, что техника игры на скрипке закладывается в детстве до 12 лет. С возрастом и пальцы уже не такие быстрые, и суставы не так легко работают, и в мышцах разные зажимы возникают, которые влияют на качество звука".

На грифе скрипки, в отличие от той же гитары, нет ладов, поэтому нужно запоминать, куда именно требуется поставить палец, чтобы получить тот или иной звук. Промах даже на 1-2 миллиметра дает фальшивую ноту, звучание можно изменить простым наклоном пальца.

Лариса Кузьмина говорит, что, несмотря на все трудности, любое прикосновение к скрипке для нее счастье. Отдельное удовольствие – самой играть произведения, которые раньше много раз слышала в исполнении кого-то другого.

Она старается заниматься каждый день хотя бы по часу. Больше времени выделить сложно из-за работы. Основная цель занятий – разучивать новые произведения, исполнять их и отдыхать душой. Выступать на концертах Лариса Кузьмина не планирует. По ее мнению, чтобы зрители получали удовольствие, нужно играть профессионально.

Занятия музыкой позволяют сбываться самым смелым мечтам. Благодаря знакомству с органистом краевой филармонии Сергеем Будкеевым, Ларисе Кузьминой удалось поиграть на органе и исполнить в дуэте с мастером "Адажио" Альбинони. "Как сыграли – это другой вопрос, конечно, потому что произведение для меня сложное, но я была счастлива!" – рассказывает она.

Музыка расширяет кругозор и позволяет знакомиться с интересными людьми. В 2020 году Ларисе Кузьминой захотелось сыграть танго El Choclo в аранжировке венгерской скрипачки Катики Иллени.

"Нот в интернете не было. Думаю: ну, что делать? Нашла адрес Катики, написала ей письмо, – рассказывает Лариса. – И что вы думаете – через пару дней мне ответили ее менеджеры. Совершенно бесплатно прислали ноты, да еще и сама Катика Иллени на нотной бумаге карандашом записала для меня импровизации, которые она в этом танго играет, и пожелала успехов в учебе! Фантастика!"

У Ларисы Кузьминой сейчас несколько скрипок, все они для нее живые, она дает им имена в соответствии со страной происхождения и временем создания: Хора, Шарлотта, Грета, Мария-Терезия, Конрад Гётц.

По поводу обучения в зрелом возрасте она говорит: "Когда-то в детстве мне на глаза попался афоризм: "Дерзай, и ты станешь тем, кем желаешь стать. А нет – оставайся среди слуг, недостойных коснуться пальцев Фортуны!" Так что в жизни всегда надо дерзать".

Стоимость хобби

Скрипка – от 5 тыс. рублей.

Абонемент из 8 занятий в музыкальной школе – 4,4 тыс. рублей.

Влад Чистяков и его код

Барнаульцу Владу Чистякову 30 лет. Около восьми лет он работал в логистике и продажах (автомобили, недвижимость и светодиодные ценники для АЗС), а сейчас решил радикально сменить сферу деятельности – стать программистом. Молодой человек подкопил денег, уволился с работы и вот уже несколько месяцев по девять часов в день осваивает навыки новой профессии онлайн на популярной образовательной платформе.

"Мне надоело работать в офисе по жесткому графику и в целом я подустал от продаж, – рассказывает Влад. – К тому же бизнес сейчас то открывается, то закрывается – время такое. В моей прежней профессии не было стабильности".

Также его не устраивал размер заработка, несмотря на то, что по меркам Барнаула он, по его словам, получал неплохо. Но на все, чего хочется, этой суммы все равно не хватало, в зарплате был "потолок".

Новая профессия привлекает Влада тем, что можно работать удаленно или на фрилансе. Кроме того, нет привязки к какому-то месту, это открывает возможности для путешествий. Также ИТ-отрасль относительно независима от всевозможных экономических кризисов, а потенциальный заработок у опытных программистов в разы больше, чем на прежней работе парня.

Учебный курс, который он проходит, рассчитан на полтора года, но Влад осваивает его ускоренными темпами и планирует закончить за год. Первую работу по новой специальности он планирует искать после шести месяцев интенсивного обучения. Учиться, по его словам, непросто, особенно если у тебя гуманитарный склад ума, однако интересно и вполне реально.

Переход в ИТ-отрасль людей самых разных специальностей стал трендом в России уже несколько лет назад. В стране много успешных примеров того, как даже гуманитарии становятся программистами, аналитиками данных и руководителями ИТ-проектов – они делятся этим опытом в отраслевых медиа (например, habr.com).

Стоимость обучения

Переучиться на программиста на популярных онлайн-платформах стоит 60-100 тыс. рублей (цена всего курса).

Елена Ламова целится в YouTube

Елена Ламова поступила в магистратуру АлтГУ на журналистику, когда ей было уже за 50. По ее словам, быть журналистом – мечта юности. В 1984 году женщина окончила фортепианное отделение Барнаульского музыкального училища. "Обучение на пианиста – это такой тяжкий труд и закалка, что после него любая учеба по плечу. Пианисты умеют пахать, у нас невероятная сила воли", – рассказывает она.

По словам женщины, лишь несколько выпускников с курса поступили в музыкальные консерватории, чтобы получить высшее образование по специальности. Там очень строгий отбор – некоторые буквально сбивали пальцы в кровь от усердной подготовки к экзаменам. Однако поступление во все остальные учебные заведения, говорит Елена, после музучилища не составляло большого труда.

Сама она получила "вышку" на истфаке АлтГУ, хотя мечтала учиться на журфаке МГУ. Но не стала даже пытаться поступить, потому что пугал большой город. Было страшно ехать одной в столицу, а в Барнауле факультет журналистики тогда еще не открыли.

Работать историком Елена Ламова не стала. Она пришла к выводу, что в музыке намного больше творчества, и быть преподавателем фортепиано и концертмейстером в музыкальной школе ей нравится больше. По этой специальности она и работает до сих пор. Но параллельно у нее есть еще какие-то "проекты" – это помогает жить интересно и не скучать.

Одним из них и стала учеба в магистратуре на журналиста. "Мне всегда нравилось работать с информацией, книги я читала запоем, поэтому журналистика привлекала. Вот и решила пойти поучиться, получить дополнительную профессию", – рассказывает Ламова.

По ее словам, если бы не занятия йогой и переход на вегетарианство, учебные нагрузки, совмещенные с работой, она выдержала бы вряд ли. На пары нужно было ходить вечерами после рабочего дня, иногда они длились до десяти вечера. А потом еще до трех ночи приходилось сидеть над домашними заданиями. Утром – снова на работу, на сон всего 4-6 часов в сутки.

Восстанавливаться за столь короткое время, по ее словам, помогал здоровый образ жизни – без него это было бы невозможно. Несколько человек с ее курса бросили учебу как раз из-за того, что ее было очень сложно совмещать с работой. Елена Ламова закончила магистратуру с красным дипломом.

Однако в том, как выглядит профессия журналиста на практике, она разочаровалась.

"Писать о том, что на самом деле интересно, не дают. Нет свободы творчества", – констатирует женщина. Поэтому сейчас она переключилась на YouTube – изучает блогерство и подумывает о том, чтобы запустить собственный канал. А еще сама с помощью интернета учит английский язык.

В 2020 году Елена Ламова переехала из Барнаула в Солонешное, к такому решению подтолкнула пандемия. "Жить в деревне намного приятнее, чем в городе. Масочный режим не такой строгий, воздуха больше и природа красивая", – говорит женщина. Местные жители к Елене тянутся, ведь она единственная пианистка на селе.

Главное в жизни – это творчество, говорит Елена Ламова. По ее мнению, именно желание что-то создавать толкает людей учиться, а успехов в начинаниях позволяет добиваться закаленная сила воли.

Стоимость обучения

В магистратуре по направлению "Журналистика" в АлтГУ есть бюджетные места, на которые можно поступить бесплатно. Обучение по дополнительному набору стоит около 111 тыс. рублей в год.

Стоимость хобби

Занятия в танцевальном клубе – 2 тыс. рублей за восемь занятий.

Костюм для танцев – от 2 тыс. рублей.

Обувь для танцев – от 2 тыс. рублей.

Мнение психолога: "Эксперты ищут методики для обучения взрослых"

Яна Смирнова, кандидат психологических наук, доцент кафедры общей и прикладной психологии АлтГУ:



"С возрастом человеку все труднее приобретать новые навыки. Дети быстро учатся ходить, говорить, играть в новые игры – мы можем наблюдать их развитие чуть ли не каждый день. У взрослых же в основном происходит качественное преобразование тех навыков, которые они получили в детстве, и личностное развитие.



Но современный тренд таков, что многим приходится учиться и приобретать новые навыки уже во взрослом возрасте. Профессии видоизменяются, технический прогресс движется вперед, мир требует от нас гибкости и адаптивности. Отсюда возросший интерес людей к развитию своей личности. И эта тенденция будет только усиливаться.



Поиск эффективных методик для обучения взрослых – настоящий вызов современной системе образования. Дети и взрослые учатся по-разному, мы видим еще и культурологическую разницу в способах восприятия информации у разных поколений (клиповое мышление подростков против человека читающего).



Однако запускают процесс обучения у всех людей одни и те же вещи – это мотивация и интерес к новому. Когда они есть, человек находит подходящие ему способы учиться.