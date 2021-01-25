Девять новых случаев COVID-19 лабораторно подтвердили в Республике Алтай

За минувшие сутки в Республике Алтай лабораторно подтвердили девять новых случаев коронавируса. Об этом сообщает региональный оперштаб по мониторингу ситуации с COVID-19.

Инфекцию выявили у шести жителей Майминского района; у двух жителей города Горно-Алтайска; у одного жителя Усть-Коксинского района. Во всех случаях зарегистрированы признаки коронавируса, в том числе у одного человека – симптомы пневмонии.

Таким образом, общее число случаев заболевания в регионе достигло 15 174. Выздоровели 14 240 человек, из которых 29 – за последние сутки.

Как ранее сообщил amic.ru, 23 января в Горном Алтае подтвердили один случай смерти пациента от COVID-19. За весь период в Республике Алтай зарегистрировано 180 летальных исходов у пациентов с COVID-19, в том числе 164 – от самой инфекции, 16 – по иным причинам.