Крестный ход в -35. Как в Барнауле отметили Татьянин день

Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Крестный ход в честь святой мученицы Татьяны и Дня российского студенчества состоялся в Барнауле 25 января. Этот день отметился в столице аномальными морозами, но они не помешали праздничным планам. По традиции крестный ход прошел от Покровского кафедрального собора до часовни Святой великомученицы Татьяны, что расположена на территории АлтГТУ. Здесь митрополит Барнаульский и Алтайский Сергий провел молебен, а представители вуза угостили всех участников ароматным сбитнем.