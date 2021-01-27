Почти 150 млн рублей потратили на ЭКО в Алтайском крае

1162 цикла экстракорпорального оплодотворения провели врачи в Алтайском крае за 2020 год. Всего потратили 149 млн рублей.
Как пишет пресс-служба регионального Минсоцзащиты, всего в прошлом году на проведение циклов ЭКО запланировали более 159 миллионов рублей в рамках реализации нацпроекта "Демография".
Как напоминают в ведомстве, в этом году региональная программа "Финансовая поддержка семей при рождении детей", которая предусматривает помощь семьям, страдающим бесплодием, продолжается. Желающие могут бесплатно пройти процедуру ЭКО, а все затраты в размере более 130 тысяч рублей за один цикл возьмет на себя государство.
Комментарии
А зачем такие деньги тратить? Не получается. пусть берут из детдомов детей.
А сколько детей и тем более здоровых из этих 1162 циклом родилось?
Родители идут на ЭКО, чтобы появились желанные дети. Удачи всем им!
27.01.2021 10:08
Читатель
А зачем такие деньги тратить? Не получается. пусть берут из детдомов детей.
раньше проблему деторождения решали санаторно-курортные путевки, съездила супруга полечится, оп вот он и наследник)
а причина в плохой репродуктивной способности мужчин!!!
об этом мало говорят,но причина в мужском бесплодии в 80 % случаев.
Соседи перевелись?
27.01.2021 10:35
- гость -
Давай выше проценты-90! Чего уж стесняться то?! Вы эту туфту своим супругам вешайте, может от большой любви поведутся. А про свою половую жизнь с многочисленными участниками, и в лучшем случае без абортов можно и не говорить.