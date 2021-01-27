Почти 150 млн рублей потратили на ЭКО в Алтайском крае

1162 цикла экстракорпорального оплодотворения провели врачи в Алтайском крае за 2020 год. Всего потратили 149 млн рублей.

Как пишет пресс-служба регионального Минсоцзащиты, всего в прошлом году на проведение циклов ЭКО запланировали более 159 миллионов рублей в рамках реализации нацпроекта "Демография".

Как напоминают в ведомстве, в этом году региональная программа "Финансовая поддержка семей при рождении детей", которая предусматривает помощь семьям, страдающим бесплодием, продолжается. Желающие могут бесплатно пройти процедуру ЭКО, а все затраты в размере более 130 тысяч рублей за один цикл возьмет на себя государство.